Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, ha raccontato due sogni di mercato inseguiti ai tempi del club bianconero al Daily Mail in Inghilterra: "Eravamo molto vicini a Roy Keane quando il suo contratto stava scadendo con lo United. Avrebbe reso il nostro centrocampo imbattibile. Era un giocatore fenomenale. Poi, ho sempre apprezzato Alan Shearer, un attaccante unico che avrebbe segnato oltre 100 gol in pochi anni". Due grandi colpi sfumati nel passato recente della Juventus.