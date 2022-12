Le parole di LucianoUn appaluso che mi commuove, grazie. In tanti si domanderanno perché ho chiesto di parlare, ci ho pensato su. Vi vedevo tutti tifosi eccezionali dalla tribuna, ora sono in platea e devo dire delle cose. Sono venuto per 3 motivi: capire sul bilancio della Juve perché sui giornali solo catastrofi, invece qui sento cose diverse; poi voglio ringraziare Agnelli, 9 scudetti non si vincono con facilità, sono cose che difficilmente si capiscono ma chi è dentro lo sa, in una società che non si è mai difesa. Per questo è diventata un giocattolo nelle mani di tanti. La Juve vince perché ruba, ma è assurdo, ha sempre vinto sul campo! Non ha mai rubato niente, a Perugia ci hanno rubato qualcosa, nel diluvio del Curi, l’anno dopo con la Roma che vinceva quando il presidente del CONI di allora, cambiò le regola in corso, fece giocare Nakata che decise la partita a Torino. I passaporti? L’Italia è questa, guardate chi sta in panchina a fare il team manager: quello che ha contraffatto il passaporto di Recoba.