Intervistato negli studi di 7 Gold, l'ex direttore sportivo della Juve, Luciano Moggi, ha analizzato il momento che stanno attraversando i bianconeri in questo periodo.'Vedrete che quando recupereranno tutti gli infortunati la squadra si riprenderà e farà molto bene. Il vero problema è la condizione fisica. La Juventus regge solo un tempo, poi va in difficoltà. A tal riguardo la sosta potrebbe essere importante per recuperare una buona condizione fisica'.