Intervenuto su Radio Bianconera,ha parlato della scelta di non operarsi di, dopo l'infortunio al menisco: "La scelta non è sbagliata, perché il giocatore è forte. Magari, certe volte, meglio non andare incontro al giocatore e alle sue voglie, perché è evidente che Pogba non voglia operarsi adesso per non perdere i Mondiali per poi, forse, operarsi dopo gli stessi campionati del mondo e stare fermo qualche mese in più, poi. Questa è una cosa che secondo me non va bene. Se un giocatore va operato, si deve operare subito e non aspettare dopo i Mondiali".