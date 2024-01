L'ex dirigente della Juventus, Luciano Moggi, ha parlato delle polemiche arbitrali e dei tanti episodi che in questa stagione stanno facendo discutere. Gli ultimi, quelli di Fiorentina-Inter, in cui i padroni di casa hanno protestato per il primo gol dei nerazzurri e non solo. "Come i tifosi hanno delle maglie, anche gli arbitri hanno delle maglie. Sarebbe impensabile che non fosse così", questo il commento di Moggi su Juventibus che ha anche parlato di mercato: ”Alla fine del mercato di Gennaio arriverà sicuramente in prestito un centrocampista. Dal campionato italiano lo escluderei, da un campionato estero.”