Durante Report, Luciano Moggi ha raccontato un episodio legato al tema plusvalenze nel periodo in cui ricopriva il ruolo di direttore generale alla Juventus: "La Juventus aveva 5 milioni di vecchie lire di plusvalenze. Era stato sollecitato dai capi del calcio per comprare Moretti per salvare la Fiorentina. Di fronte alle squadre come Inter, Milan Roma, Genoa che avevano centinaio di milioni di plusvalenze, lì le procure hanno annullato tutto, da noi è durata 2 anni. La Juve patteggiò contro impiegati infedeli, che in realtà eravamo noi della Triade. Il GUP ha rifiutato patteggiamento della Juve perché il fatto non sussiste. Il sistema delle plus è un debito che si protrae nel futuro, una scaletta che poi arriva a 2-300 milioni. Il Covid una barzelletta, può valere il botteghino, 50 milioni. Ma con bilanci in negativo di 2-300 milioni non è il Covid"