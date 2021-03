Luciano Moggi ha parlato in una lunga intervista a Calcio Today: “Ci può stare dopo 9 anni di vittorie. Si tratta un anno di rinnovo, anche se il rendimento non è quello che si vorrebbe. La Juve ha preso dei giocatori importanti, come Kulusevski, tra i migliori giovani in Italia. Ma anche Chiesa e Rovella, centrocampista molto bravo. C’è un rinnovo della società in corso.”



PIRLO - “No, direi che Pirlo ha preso i calciatori che gli sono stati dati. Secondo me avrebbe scelto giocatori diversi. Sicuramente questo è un ciclo da rinnovare, può succedere che un allenatore improvvisato si trovi a disagio. E’ colpa di un rinnovo ciclico, deve capitare e succede sempre. Ci sono giocatori come Buffon, Chiellini e Bonucci a fine carriera e bisogna rinnovare. Si prendono i giovani e non è detto che diano da subito prestazioni importanti. Per me la Juve vive bene questo momento, sconfitta a Benevento a parte. Anche in quel caso sono comunque cose che capitano. Si tratta delle classiche gare che cerchi di vincere, poi si complicano e non si arriva al bandolo della matassa. Io avevo sempre paura delle partite più semplici”.



ALLEGRI - “Stupidaggini. Allegri andrà verso altri lidi. Anche se all’inizio non era molto propenso, adesso è giusto che rientri a giugno. Avrà sicuramente altre destinazioni, ma non so quali possano essere. Sicuramente parliamo di uno dei migliori allenatori in circolazione”.