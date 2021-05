Luciano Moggi è sempre molto presente nel dibattito pubblico che riguarda la Juventus. Queste le parole dell'ex dirigente bianconero negli studi di 7 Gold: "La Juve avrebbe fatto meglio a esonerare Andrea Pirlo. Ho sentito le dichiarazioni del mister. Sapete cosa ha dichiarato dopo la sconfitta col Milan? 'Non capisco come si possano perdere certe partite'. Ma io mi chiedo: se non lo sai tu, chi lo deve sapere? Mi viene il sospetto che Maurizio Sarri avesse ragione quando parlava di difficoltà nell'allenare la Juve".