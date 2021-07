ha parlato ai microfoni di Monza News alla vigilia del Trofeo Berlusconi tra Monza e Juventus. Ecco"Il ritorno di Allegri alla Juve mi piace molto. Però, a livello di rosa, la Juventus per ora è esattamente quella dell’anno scorso, quindi la sostanza al momento è la stessa. L'acquisto di Locatelli? Penso che l'affare andrà in porto: migliorerà sicuramente il centrocampo della Juventus, anche se da solo non lo può perfezionare".