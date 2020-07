Luciano Moggi, ex dg della Juve, commenta ai microfoni di Radio Bianconera il nono titolo consecutivo vinto dai bianconeri: "È il nono scudetto di fila, il che dimostra che la Juve è la squadra migliore che c’è in Italia. Poi si possono giudicare le prestazioni, anche contro la Sampdoria abbiamo giocato non male, di più, tra l’altro contro una squadra già salva. Al di là della partita, abbiamo vinto il nono scudetto di fila e questo è qualcosa di davvero straordinario. Il giocatore simbolo? C’è stato un momento in cui Dybala è diventato imprescindibile, secondo me è il giocatore che ha dato un input importante per la vittoria del campionato. Ma direi tutta la squadra che ha meritato questo risultato”.



SULLA CHAMPIONS - “Se la immaginiamo così è meglio non immaginarla… Voi avete visto le partite, anche con la Samp non abbiamo giocato bene. Il problema di fondo è recuperare i giocatori in vista della sfida contro il Lione. Cerchiamo di prendere per buono il fatto che ora qualcuno potrà riposare”.