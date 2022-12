Le parole di Luciano Moggi all'Assemblea degli Azionisti sulla costruzione della rosa della Juve e in risposta all'intervento di Maurizio Arrivabene:"Non mi è piaciuto Arrivabene, le squadre si fanno di concerto. La Juve non ha un centrocampo, non vanno presi attaccanti ma centrocampisti che li servano".