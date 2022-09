L'ex dirigente della Juve, Luciano Moggi, ha espresso quello che è il suo pensiero sulla situazione che stanno vivendo i bianconeri attraverso le colonne di Libero.'Impossibile allora che non ci sia nessuno che si possa domandare a che punto di rottura sia il rapporto tra il mister, la dirigenza stessa e la squadra, magari ipotizzando un faccia a faccia proprio per evitare il tutti contro tutti, Anche perché non si era mai vista una Juventus così mal ridotta, che non è riuscita a calciare nello specchio della porta se non per fare il solletico al portiere. E per non farsi mancare niente ha dovuto giocare anche in inferiorità numerica per l’espulsione di Di Maria. Difficile stabiliare se sia un problema fisico, tattico o tutti e due'.