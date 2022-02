1









Su Libero, Luciano Moggi parla così di Mourinho: "Se la prende con il 'Potere' senza pensare che la sua Roma, con tutti i rinforzi avuti, ha nove 9 punti in meno di Fonseca e gioca molto peggio. Forse i tre esoneri consecutivi subiti in passato stanno innervosendo Mou magari per paura che, facendo eccezione alla regola, non ci sia il 3 senza il 4? Oppure cerca di distogliere l’attenzione dal non gioco della sua squadra".