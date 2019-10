Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, ha detto la sua sul derby d'Italia vinto dai bianconeri sull'Inter nel proprio editoriale su Libero: "Nell'ultima sessione di mercato si è parlato di un interesse della Juve per Lukaku. Ora è evidente chi ci ha guadagnato". Poi, Moggi alimenta di nuovo le polemiche sul passato: "Suggerisco ad alcuni noti tifosi interisti, tra i quali l'onorevole La Russa, di non tornare ancora sullo scontro Ronaldo-Iuliano. Forse dimenticano che l'Inter avrebbe al massimo pareggiato contro quella Juve".