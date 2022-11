Lucianoa Radio Bianconera: “Ho letto il comunicato e l'ho trovato piuttosto sibillino, leggendolo è difficile dire cosa possa essere successo. Nella lettera scritta da Agnelli si parla poi di una mancanza di compattezza, ma il significato di quelle parole potrebbe spiegarlo soltanto lui. Di certo posso dire che fare un CdA a quell'ora e con la borsa che l'indomani sarebbe stata aperta certamente fa pensare che fosse qualcosa di urgente e potrebbe nascondere qualcosa di grave. A livello di rischi, penso che possano essere soltanto economici in quanto la Consob e Deloitte accusano la società di non aver adempiuto a compiti necessari per chi è quotato in borsa e credo che questo porterà a delle multe”.