Direttamente sulle colonne di Libero, l'ex dirigente della Juve Luciano Moggi ha rilasciato delle dichiarazioni su quello che è stato il big match tra Juve ed Inter.'La Juventus, che non godeva dei favori del pronostico, ha prevalso invece con merito sull’Inter (2-0) dopo un primo tempo che ha lasciato molto a desiderare sia dall’una che dall’altra parte. Nel secondo tempo si è presentata in campo la stessa Inter, molle come nella prima parte, mentre la Juve, al contrario, ha dato la sensazione di avere più rabbia per tentare di far sua l’intera posta. E ha vinto e il big-match superando la rivale nerazzurra anche in classifica, dimostrando compattezza e convinzione. Un successo meritato che rilancia la Juve e affossa l’Inter, che fa sperare i bianconeri in un completo recupero degli infortunati per tornare vincenti come una volta'.