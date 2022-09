Luciano, ex dirigente della Juventus, è intervenuto a Libero presentando la gara tra i bianconeri e la Fiorentina: "Al Franchi si presenteranno due squadre non al massimo della condizione, ma con una differenza sostanziale quanto a rendimento. I bianconeri, pur non fornendo attualmente spettacolo di bel gioco, sono riusciti a vincere e, guarda caso, con le reti di Vlahovic, un ex viola: è successo contro lo Spezia (2-0) e il serbo è andato a segno su punizione. La Fiorentina, che vanta una buona difesa ma un attacco piuttosto anemico, fatica a rimontare se subisce gol: è successo ad Udine dove ha perso per aver subìto una rete nei primi minuti per disattenzione di Venuti. Tenendo conto della forma imperfetta di entrambe, il pareggio potrebbe essere il risultato più probabile, anche se non è da escludere la vittoria dei bianconeri".