Luciano Moggi, ex dg della Juve, ha parlato a Radio Bianconera del momento in casa Juve e della situazione legata a Maurizio Sarri e al suo futuro: "Sarri? Va difeso per le dichiarazioni che fa nel dopo partita, ha detto che i risultati non sono mai scontati, ciò significa che la Juventus a volte va in campo con troppa leggerezza e questo non va bene. Colpa dei giocatori? No, i giocatori li manda in campo l’allenatore. La nostra rivale, l’Inter, prende due gol per colpa del portiere, poi torna in campo come se nulla fosse successo e e ne fa quattro al Milan, questa è la forza interiore di soggetti che si sentono padroni di se stessi, si sentono forti e questo è merito dell’allenatore. Noi veniamo raggiunti e battuti da squadre molto meno forti di noi e questa è sicuramente colpa dell’allenatore. Nonostante si utilizzino più attaccanti, si segna meno. E poi si subisce di più perché si fanno le marcature a zona. Centrocampo con solo parametri zero? Queste sono polemiche per dopo, a me interessa il presente. Sicuramente fin qui né Rabiot né Ramsey hanno reso secondo le aspettative".