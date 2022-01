Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, ha parlato così del big match di questa sera sulle colonne di Libero: ​"E per il Milan, a S.Siro, stasera contro la Juve, non sarà una passeggiata, tenendo conto delle ultime prestazioni negative e della serie positiva dei bianconeri: otto le giornate senza conoscere sconfitte. Ci sembra addirittura favorita la Juve, stimolata dalla possibilità di poter rientrare nel gruppo delle quattro per contendersi la qualificazione Champions".