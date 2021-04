Luciano Moggi ha commentato su Libero il momento delicato della Juventus:



ESONERO DI PIRLO? - "Non si doveva sbagliare prima mandando via Allegri. Nella Juve ci sono troppe sirene che parlano all’esterno e c’è qualcuno che gli dà retta. Bisogna cambiare alcuni giocatori e il centrocampo. Probabilmente Allegri non torna alla Juve perché ci sono quelli che l’hanno mandato via".



RITORNO DI MAROTTA? - "Sono discorsi per dare fastidio alla Juve, vengono fuori prima di una partita col Napoli per mettere in difficoltà la squadra. Fabio Paratici ha fatto un buon lavoro, ma è solo".