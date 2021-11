Luciano Moggi svela a Libero la ricetta per battere la Fiorentina. Questo il pensiero dell'ex direttore generale della Juventus: ​"La Juve, che in Champions League ha dominato qualificandosi in anticipo dopo la vittoria sullo Zenit, riceve all’Allianz Stadium la Fiorentina che silenziosamente sta inseguendo il quarto posto della classifica. Se i bianconeri sapranno aspettare i toscani, azionando il contropiede, potrebbero anche vincere, magari ancora 1-0".

Il match avrà inizio fra poco, alle ore 18. La squadra di Allegri in campionato viene da due sconfitte per 2-1 contro Verona e Sassuolo.