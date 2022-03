In un'intervista concessa ai microfoni di Radio Bianconera, l'ex ad della Juve, Luciano Moggi, ha rialsciato delle dichiarazioni su quella che è la lotta scudetto ma si è anche soffermato sul modo di giocare della Vecchia Signora, esprimendo quello che è il suo pensiero a riguardo.



'Noi aspettavamo il Milan più dell'Inter ma non solo perché ai miei tempi, le squadre da battere erano sette, mentre adesso ce ne sono due. La Juventus è una squadra che deve dare all'avversario la possibilità di attaccare e darsi la possibilità di difendersi, ma non deve tenere la palla, perché, altrimenti, sono guai. Questo è il gioco che secondo me metterà in campo anche con l'Inter'.