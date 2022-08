L'ex ds della Juve, Luciano Moggi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Bianconera, dove ha parlato anche dell'impiego dei giocatori bianconeri.'Se un giocatore viene impiegato nel proprio ruolo d'origine è normale che faccia bene e brilli in campo. Purtroppo, ultimamente questo non sta accadendo alla Juventus che, acquista giocatori bravi per poi farli giocare fuori ruolo e i risultati si vedono. Posso fare l'esempio di Bernardeschi che era un ottimo giocatore e alla Juve ha giocato praticamente ovunque, gli è mancato solo di fare il portiere. Ma posso citare anche Kulusevski che a Torino non ha combinato niente mentre al Tottenham si sta dimostrando uno dei migliori giocatori della Premier'.