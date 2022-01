L'ex direttore generale bianconero Luciano Moggi ha detto la sua sulla Juve alla luce del pareggio ottenuto contro il Napoli. Ecco un estratto della sua analisi sulle colonne di Libero: "Allegri dice: «Il tempo c'è». E noi sul tempo siamo d’accordo. Non ci troviamo d’accordo, però, sul gioco (che purtroppo latita) e su come il tecnico schiera la squadra: sempre di rimessa, con i soliti difetti a centrocampo e poca incisività davanti, con i contropiedi di Chiesa che dà tutto se stesso, ma al quale non si può chiedere di trasformarsi da contropiedista in goleador. Per questo la Juve, con 28 reti, è l’undicesimo attacco del campionato. Per questo sarà difficile che possa raggiungere la qualificazione...".