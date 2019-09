L'ex dirigente della Juventus Luciano Moggi ha parlato della partita in programma sabato alle 15 tra Fiorentina e Juventus: "Sarri? La Juventus ha già allenatori in campo, da Chiellini a Ronaldo. I bianconeri non soffronto l'assenza del tecnico in panchina. Contro la Fiorentina non c'è partita, ma non bisogna sottovalutare la squadra di Montella. Lui ha battuto tutti i record facendo solo due punti in nove partite. E ora è a zero. Se dovesse perdere la prossima partita, potrebbe essere pronto Spalletti a subentrare. Prima i viola erano una buona squadra, ora sono una squadra normale - ha spiegato Moggi a Radio Bianconera - Cristiano Ronaldo? Già quando era allo Sporting Lisbona si vedeva che sarebbe diventato un campione. Non l'ho preso perché il Manchester United ha fatto un'offerta più alta e non potevo rilanciare".