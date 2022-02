Luciano Moggi, ex dirigente della Juve, ha parlato dopo la vittoria dei bianconeri in Coppa Italia: "Come esce la Juventus dalla gara contro il Sassuolo. Decisamente male. La vittoria è importante, ma bisogna tenere conto anche dell'avversario. Il Sassuolo non è certamente irresistibile. Per come la vedo io la Vecchia Signora avrebbe dovuto superare il turno con maggiore semplicità".