Nell'ampia intervista rilasciata ai microfoni di Affaritaliani.it, l'ex ad della Juve Luciano Moggi ha parlato anche dell'attuale momento che stanno vivendo i bianconeri.'La squadra! La Juventus di oggi non è competitiva. A Cremona ha fatto un’enorme fatica contro una squadra che non ha mai vinto in campionato, ma che ha preso due pali e si è vista annullare due gol. E per vincere c’è voluta una punizione di Milik, a tempo scaduto. Ma anche la partita contro l’Udinese, vinta all’86°, è stata indicativa: la Juventus non ha gioco'.