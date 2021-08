Lucianoha commentato il primo turno di campionato sulle pagine di Libero: "È comunque sicuro che l’Inter sarà la squadra da battere perché gli acquisti l’hanno fortificata nel nuovo modo di essere: Calhanoglu è già nel vivo del gioco, pronto a fare assist e freddo sotto porta (come nella prima parte del passato campionato con il Milan), Dzeko è quasi un centrocampista avanzato e goleador allo stesso tempo (Dumfries invece manca ancora all’appello). A contrastarne il cammino sarà sicuramente la Juve di Allegri che, alla Dacia Arena contro l’Udinese, ha dimostrato tutto il suo valore, nonostante il pari (2-2) rocambolesco, ottenuto alla fine anche con fatica,All’attivo dei bianconeri stanno infatti due pali a portiere battuto e un gol annullato a CR7 sul finire. Fa quindi strano sentire a fine partita un bravo ex allenatore, adesso opinionista di Dazn, affermare che «la Juve poteva gestire meglio la partita». Pronta la risposta di Allegri: «Non eravamo preparati a gestire gli imprevisti», evitando di parlare delle papere del suo portiere. Va detto invece che il mister bianconero ha dovuto inventare il centrocampo con Bentancur, Ramsey e Bernardeschi e ha dovuto gestire Ronaldo, Chiesa e Chiellini preservandoli dopo le fatiche dell’Europeo. È d’altra parte il calcio d’estate, che ha comunque presentato un Dybala in splendide condizioni: nota importante per la Juve quanto allarmante per i suoi avversari.