L'ex dirigente della bianconero Luciano Moggi ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW, dove ha parlato del derby d'Italia che si disputerà questa sera tra Juventus ed Inter.'Me ne ricordo per un fatto spiritoso: andando al campo mi chiedevano tutti il risultato è dicevo che avremmo vinto 3-0. Effettivamente vincemmo. Dissi a tutti che l’avevo sognato, in realtà feci una battuta. L’Inter comunque è in ottima forma, la Juve deve dare di più. Nessuna delle due parte perdente'.