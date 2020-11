Luciano Moggi sulle pagine di Libero ha parlato dell'ultima giornata di Serie A: "La Juve che gioca in ampiezza, tra le linee, e con Ronaldo a dare profondità e gol, mette il Cagliari alle corde e nei 45' iniziali sferra due fendenti da ko ad opera di Cristiano e poi gestisce il vantaggio acquisito, sempre però padrona del campo. È fin troppo evidente come l'effetto CR7 renda tutta la squadra più sicura e contemporaneamente costituisca insicurezza per l'avversario. Bene comunque tutti i bianconeri, nessuno sotto la sufficienza. Sta iniziando la marcia di avvicinamento della Juventus ai primi posti.



Impazzisce nuovamente l'Inter che subisce il Toro per 60', incassa due gol e meno male che Handanovic evita il peggio. Poi, improvvisamente, i nerazzurri si ricordano di essere in campo e con la forza della disperazione, più che la qualità, rimontano e vincono. Lukaku a fine gara dice: «Non siamo grandi». Sottoscriviamo: l'Inter tecnicamente non è grande, è però fortissima agonisticamente. Se non perderà questa caratteristica, se capirà quanto predica Conte circa il furore e la fame di vincere che deve esserci in qualsiasi momento della partita (le rimonte non sempre riescono), sarà un avversario difficile per tutti".