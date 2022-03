L'ex ad della Juve, Luciano Moggi, ha manifestato il suo pensiero su quella che sarà la lotta al quarto posto e lo ha fatto attraverso le colonne di Libero.



'Una buona Roma, intanto, ha battuto all’Olimpico l’Atalanta 1-0 con una rete dell’ottimo Abraham e l’ha raggiunta al quinto posto entrando a pieno titolo nella lotta per l’Europa. La Dea invece, perdendo, sembra lasciare ampio spazio alla Juve per qualificarsi in Champions, tanto più che i bianconeri stasera ospiteranno lo Spezia, avversario da non sottovalutare ma certamente alla portata per guadagnare ulteriori tre punti sulla squadra di Gasperini'.