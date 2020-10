1









Luciano Moggi ha le idee chiare. Sul mercato bianconero, l'ex dirigente afferma: "Aveva una buona squadra e ce l’ha ancora. Aveva il problema del centrocampo e ce l’ha ancora. Per il resto è una squadra che ha risorse in tutti i ruoli. Ma deve tenere conto anche del fatto che le altre si sono rinforzate. Nel caso di Khedira - assicura a Tmw - è un problema anche fisico se vogliamo: è un giocatore che se fosse in condizione potrebbe fare comodo a centrocampo. Anche in passato, quando giocava lui faceva la differenza. Khedira in forma sarebbe ancora oggi il miglior centrocampista della Juventus".