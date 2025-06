Moggi a Juventibus: "La Juventus non è il Tolosa, bisogna vincere. Conte mi diceva che smaniava per tornare"

Getty Images

Le parole di Moggi a Juventibus

Luciano Moggi ha parlato a Juventibus, tornando su diversi argomenti attuali in casa bianconera. L'ex dirigente della Juventus ha commentato l'arrivo di Damien Comolli come nuovo direttore generale, oltre alla situazione di Antonio Conte e il possibile futuro di"Conosco Massara, non avrei dubbi su di lui. Le squadre che hanno un rivoluzione di questo tipo ci vogliono persone che riscuotono fiducia, come qualità ti dico Massara, ma Comolli probabilmente li conosce meglio di me. Dico di prestare attenzione perche questa è la Juventus, non è il Tolosa: qui bisogna vincere e e se non si vince bisogna fare le cose nel modo più decente. Bisogna vedere se Chiellini è messo in condizione di fare il suo lavoro".

"Koopmeiners ha un problema: l’utilizzo. Lui è una mezzala e deve trovarsi una posizione, è intelligente e può anche segnare dei goal"."Gasperini è come Conte, anzi peggio: è stato interpretato 16 giorni dopo che aveva firmato con la Roma, significa non conoscere le cose che avvengono nel mercato. Conte è stato accusato di non essere più juventino: ha vinto il campionato a Napoli e mi ha detto: 'L’anno scorso io smaniavo per venire alla Juventus, non hanno neppure tentato di fare un discorso di questo tipo. Adesso io dico che sto a Napoli perché ci sto bene e mi rinforzeranno la squadra'. I tifosi accusano Conte di non essere juventino, ma lui lo era già quando voleva venire alla Juventus e hanno preferito Thiago Motta, a quel punto tutte le chiacchiere non sono vere"."Non conosco molto chi è venuto, tolto Chiellini. Potrei indicare negativamente persone che lavorano in modo positivo. Dico soltanto che l’allenatore è qualcosa che deve portare risultati, Tudor è stato considerato un traghettatore: non sarà un fenomeno ma sicuramente è un buon allenatore. Io parlo con i giocatori, sento i loro pensieri su di lui: li ha riportati con i piedi per terra quantomeno. Prima con Thiago Motta entravano in campo in pantofole. Chi fa il Mondiale deve fare la prossima stagione, è lui che mette in campo la squadra".





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui