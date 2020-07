Nel suo editoriale su Libero, l'ex dg della Juve Luciano Moggi torna sulla vittoria dei bianconeri contro la Lazio: "Scatto decisivo contro una Lazio priva dei suoi uomini migliori: Alberto, Leiva, Lulic, Marusic, Correa, Jony (tutti infortunati) e Lukaku, in tribuna per punizione, tutti giocatori che avevano reso competitivi i biancocelesti, anche nei confronti della stessa Juve, prima del lockdown"



MERITATO - "Vince comunque la Juve meritatamente, pur rischiando qualcosa sul finire, ma mette in mostra una quadratura non certamente perfetta sul piano del gioco (e per quanto riguarda i gol subiti: 36 sono troppi). Ronaldo è ancora protagonista, con al fianco un Dybala imprescindibile (migliore in campo) che oltre a fare gol riesce, con le sue magie, a mettere in condizioni gli altri di segnare. Dall’altra parte la squadra di Inzaghi, largamente rimaneggiata, non poteva fare di meglio. Si è difesa con ordine, anche se i due gol sono scaturiti da sbadataggini dei difensori, e ha messo in costante difficoltà la difesa bianconera con il suo goleador Ciro Immobile che prima colpisce un palo e poi va a segno su rigore.