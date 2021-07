Lucianosulle colonne di Libero fa il punto sulla Serie A: "A Bergamo, Percassi e Gasperini sembrano aver costruito addirittura un team perfetto che è stato capace di far conoscere e stimare anche oltre confine una società che, inizialmente, era conosciuta solo in ambito nazionale. La continuità dovrebbe fortificarne l'immagine e noi consideriamo la Dea tra le migliori del nostro campionato".“Con l’avvento di Massimiliano, in sostituzione di Pirlo, la Juventus dovrebbe invece ridiventare competitiva, a prescindere dagli eventuali acquisti: la sua competenza, la sua conoscenza dell’ambiente, dovrebbero riportare la serenità di un tempo e sicuramente risultati migliori della passata stagione”.