Luciano Moggi commenta il mercato della Juve. L'ex dirigente a Tele7Gold spiega: "A centrocampo io non cambierei Pjanic, ma il vero obiettivo di Sarri è Jorginho, perché lo conosce bene, lo ha avuto per tanti anni al Napoli e poi al Chelsea. In alternativa potrebbe venire Verratti, ma non Arthur.



ICARDI - Finché ci saranno Dybala e Ronaldo non ha senso inserire un altro attaccante in quei 16 metri. Nel caso vada via Higuain potrebbe però far comodo Milik, ottimo giocatore che può andare in panchina senza fare difficoltà".