Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, ha parlato ai microfoni di Radio Marte sulla finale della Coppa Italia di domani tra i bianconeri e il Napoli: “È difficile sbilanciarsi su chi vince queste partite. I pronostici sono veri fino ad un certo punto, alla fine è il campo a decidere. In uno scontro diretto, qualsiasi variabile non calcolate può determinare un esito non previsto. Se si guardano i singoli, la Juventus è favorita, Cristiano Ronaldo e Dybala non ripeteranno la gara vista contro il Milan. I bianconeri sono scesi in campo convinti di passare il turno, visto anche le tante assenze del Milan. Domani vedremo una Juve diversa, così come il Napoli può far male considerando il centrocampo di Sarri. La Juve attaccherà, il Napoli sarà corti e pronto a colpire in ripartenza. Potrebbe uscire qualsiasi risultato”.