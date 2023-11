Lucianoha parlato a Fantamaster. Le sue parole:"La Juventus è competitiva, magari non è forte come l’Inter ma ha dalla sua parte un vantaggio: quando il campionato si farà più pesante e faticoso, le altre avranno due partite settimanali mentre i bianconeri solo una. Per questo può darsi che se riesca a stare attaccata alla testa della classifica potrebbe giocarsela per vincere il campionato".