Luciano, ex dirigente della Juve, sulle colonne di Libero ha detto la sua sulla gara contro l'Inter: "Tutti si attendevano una sfida scoppiettante perché l’Inter doveva difendere strenuamente la leadership e la Juventus doveva lottare per conquistarla. Ne è venuta fuori invece una partita piatta con due soli tiri in porta, uno di Vlahovic per il gol del vantaggio bianconero e l’altro di Lautaro per il pareggio nerazzurro. Un solo calcio d’angolo sta a dimostrare come si è svolta la gara: possesso palla dei nerazzurri, grande intensità di entrambe le squadre che difendevano il pari facendo girare il pallone soprattutto in mezzo al campo, per impedire ripartenze offensive", le parole dell'ex uomo mercato bianconero.- "Un pari che dimostra come Allegri abbia le carte in regola per impensierire Inzaghi, soprattutto quando le fatiche delle due partite infrasettimanali si faranno sentire maggiormente".