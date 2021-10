Dirigente, nella sua lunga carriera, di entrambe le squadre,ha parlato del derby tra Torino e Juventus ai microfoni di TorinoGranata.it. L'ex direttore generale bianconero ha sottolineato come quella dell'Olimpico Grande Torino sarà una partita equilibrata: "La Juventus - ha detto Moggi - ci arriva in una posizione di classifica inusuale e che non rispecchia il valore della squadra. Ma Allegri sta lavorando per riportarla nelle posizioni che le competono: ha dovuto fare i conti con gli infortuni, la partenza di Ronaldo e tanto altro. Ma contro il Chelsea si è vista".TORINO FAVORITO - Ciononostante, Moggi individua il Torino come leggermente favorito per i tre punti: "La squadra granata è migliorata notevolmente, ha una chance in più. Negli anni passati la Juve ha sempre vinto, quest'anno vedo un match più equilibrato. Le assenze di Dybala e Morata? Pesano in maniera sostanziale, sono due campioni. Ma nonostante le assenze ci sarà battaglia da una parte e dall'altra".