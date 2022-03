Intervenuto sulle colonne di Libero, l'ex dirigente bianconero Luciano Moggi ha detto la sua sul momento della Juve. Ecco il suo pensiero: "Dopo l’eliminazione in Champions ad opera del Villarreal, il titolo che campeggia su tutti i giornali e sulla bocca dei vari opinionisti tv è “fallimento Juventus”. Indubbiamente fa sensazione vedere i bianconeri che subiscono in casa un 3-0 e vengono eliminati da una squadra che quasi sicuramente subirà la stessa sorte nei quarti perché, nonostante Emery in panca, non è certamente all’altezza delle migliori".

E ancora: "I bianconeri vengono sbattuti all’onore della cronaca quando perdono, massacrando società, allenatore e squadra. Non è bastato che Andrea Agnelli abbia dichiarato, ad inizio campionato, che questo sarebbe stato un anno sabbatico in cui avrebbe cercato di rinforzare e rinnovare la squadra. La volontà di una rivisitazione della squadra si vede nei fatti: l‘acquisto di Vlahovic, il miglior attaccante, giovane, che c’era sul mercato".