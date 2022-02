Intervenuto sulle colonne di Libero con un editoriale, Luciano Moggi ha parlato della sfida di domani tra Juve e Atalanta. Ecco la sua analisi: "È lo scontro che probabilmente farà capire chi possa essere in grado di guadagnare il quarto posto valido per qualificarsi in Champions. Visti i risultati recenti ci sembra favorita la Juventus che viene da due vittorie – una in campionato con il Verona e una in Coppa Italia con il Sassuolo, mentre l'Atalanta in campionato ha perso in casa contro il Cagliari e in Coppa è stata eliminata dalla Fiorentina. A favore della Juve anche l'autostima che circonda l’ambiente per l’acquisto di Vlahovic e Zakaria, mentre a casa della Dea esiste attualmente scoramento per l’infortunio di Zapata, la perdita di Ilicic e la cessione di Gosens. Vediamo favoriti i bianconeri".