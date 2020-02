L'es dg della Juventus Luciano Moggi parla a del futuro in panchina del club bianconero e non solo : "Le dichiarazioni di Wanda Nara sul futuro di Mauro Icardi? Io credo che non debba dire certe cose perché non fa il bene dell'attaccante. Sarebbe preferibile che restasse in silenzio a mio avviso.Il club bianconero ha intenzione di confermare l'attuale coach".