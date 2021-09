"Ladeve saper trasformare l'ansia da risultato in motivazione, imparando a credere di più nelle proprie forze, specialmente adesso che non c'è più il punto di riferimento": a parlare è Luciano, che in un editoriale su Libero ha espresso la sua opinione sul momento attuale della Juventus alla vigilia della sfida di campionato contro la. "Del gioco visto in campo contro lopreferiamo parlare dopo la gara di domani, pensando che i bianconeri scendano in campo più tranquilli e il pallone tra i piedi non sia per loro un assillo. Aiinvece suggeriamo di non ingenerare confusione in un ambiente già confuso di per se stesso". Infine, un messaggio a staff tecnico e: "È tempo di passare dalle chiacchiere ai fatti, visto che tutti sapevano che la Juve non era forte come nel passato, anche perché sta affrontando un rinnovamento dei ranghi che richiederà buonsenso e soprattutto pazienza".