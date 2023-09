Sulle pagine di Libero, l'ex dirigente della Juve, Luciano Moggi, ha commentato l'ultima partita dei bianconeri: "Contro un modesto Empoli, ultimo in classifica e a zero gol segnati, vince una Juventus non molto scintillante e si porta al terzo posto dietro alle milanesi a punteggio pieno. Se la squadra bianconera saprà approfittare del vantaggio di non avere partite infrasettimanali di coppe, potrebbe anche piazzarsi in zona Champions".