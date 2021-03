Luciano Moggi ha parlato così del momento bianconero: "Alla Juve la volontà di vincere c'è sempre, poi ci sono delle evenienze negative che possono influire. La Juve - ha detto a Radio Bianconera - voleva vincere e non ci è riuscita, punto. Per mille motivi che possono essere ricollegabili a una squadra che non ha un centrocampo all'altezza, ha un allenatore agli esordi, ma secondo me la Juve voleva fortemente vincere il decimo Scudetto di fila. Come gestire questo momento? La Juve in questo momento si trova in difficoltà. Ha perso in casa contro una squadra discreta ma nulla di più, il problema di fondo è che la Juventus si terrà Pirlo come allenatore e io a Pirlo non do nessun carico di responsabilità, si è trovato in mano una squadra che ha delle carenze. È giusto poterlo riconfermare, i tifosi ora lo ritengono responsabile anche se non lo è, il resto sono tutte chiacchiere. Al massimo l'unica responsabilità è quella di aver accettato tutto quello che gli hanno dato".