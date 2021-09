Lucianoha parlato così della Juventus: "Mentre prima andava a Napoli con la voglia di vincere, adesso deve andare col pensiero di non perdere. Cosa succede alla Juve? In questo momento ha voglia di riorganizzarsi con i giovani di qualità. Ci vorrà qualche anno. Quanto tempo serve? Tra una stagione o due la Juve tornerà competitiva. Quando hai già in casa Chiesa, Kulusevski o Locatelli puoi contare su di loro in modo importante”.- "Chi vincerà il campionato? Se guardiamo i valori - dice a tmw - l’Inter è ancora più forte. Però ha perso Hakimi e Lukaku? Si. Ma Marotta e Ausilio hanno fatto un grande lavoro giocando d’attacco con Correa, Dzeko e Lautaro. Simone Inzaghi è un allenatore che ha come obiettivo principale quello di attaccare. Correa ha solo un difetto: lascia a desiderare perché soffre troppo il dolore, gioca metà campionato. Ma quando gioca si vede la sua impronta”.