Continua a tenere banco il caso del magistrato Luca Palamara che nel passatto è stato coinvolto anche nel processo calciopoli: "Assistere alla pubblicazione dei momenti più intimi della propria vita privata che coinvolgono estranei fa sempre male - ha scritto l'ex leader dell'ANM su Twitter commentando le recenti intercettazioni -.Sono storture però sulle quali occorre nuovamente riflettere".Frasi a cui ha risposto direttamente Alessandro Moggi, figlio di Luciano, su"Ma va...ora bisogna riflettere...ora. Prima no vero?". Anche l'ex dig della Juventus ha parlato recentemente del magistrato: “Ho avuto la sfortuna di conoscere Palamara quando era PM del processo GEA, in cui mi aveva inquadrato addirittura come ideatore di quella società. Accuse smentite dal processo stesso. Su di lui c'è chi è stato più lungimirante di me, ed è stato Cossiga".