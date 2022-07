Luciano, ex dirigente della Juve, sulle colonne di Libero Quotidiano ha scritto: “Nonostante quanto si mormora in giro l’Inter non cambierà la proprietà e lo ha dichiarato il presidente Zhang, che ha fatto addirittura riflessioni sul medio termine su come abbinare i risultati sportivi alla parte economica, riducendo le spese senza influire sulla competitività. [...] Un programma non certamente facile, ma serio, che si addice molto al modo di pensare dei bravi Marotta e Ausilio. Se dovessero riuscire nell’impresa saranno da elogiare, ma dovranno allora guardarsi le spalle da coloro che spendono per vincere e non ci riescono, visto quanto capitato in passato ai dirigenti della Juventus che, in 12 anni di successi, non avevano mai chiesto aiuti economici alla proprietà: calciopoli è sempre in agguato”.