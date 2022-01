Le parole di Luciano Moggi a Radio Kiss Kiss: "Perdere Insigne per il Napoli vuol dire perdere un bel pezzo. E' uno di quelli che gioca con passione, tiene alla maglia, vuole bene al Napoli. Dai discorsi che vengono fatti sembra che la società voglia darlo via, ma in questo contesto sbaglierebbe la società. Insigne non si può considerare una riserva, ma all'occorrenza può andare in panchina e dare una mano. Nell'incastro del Napoli Insigne ci sta alla perfezione. Trovare altre squadre che si adeguino al suo gioco è complicato per Lorenzo, un calciatore anche un po' monotono"